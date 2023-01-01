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Intel Core i5 12500H против AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i5 12500H
VS
AMD Ryzen 7 5800X
Intel Core i5 12500H
AMD Ryzen 7 5800X

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X and 12500H
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics (80EU)
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 14336 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500H
13189
Ryzen 7 5800X +15%
15193
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500H
21664
Ryzen 7 5800X +29%
27856
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500H
10170
Ryzen 7 5800X +4%
10583
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500H и AMD Ryzen 7 5800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 8 октября 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 3 (Vermeer)
Номер модели i5-12500H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 16
Частота 2.5 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 4.15 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 AM4
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 105 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт -
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1300 МГц -
Шейдерные блоки 640 -
TMUs 40 -
ROPs 20 -
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 12500H
1.41 терафлопс
Ryzen 7 5800X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500H Сайт AMD Ryzen 7 5800X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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