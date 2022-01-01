Intel Core i5 12500H против AMD Ryzen 9 5900HX
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12500H на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 9 5900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 17% ниже чем у Ryzen 9 5900HX пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1676 и 1488 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500H +15%
1704
1480
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500H +15%
14692
12824
Passmark CPU (одноядерный)
3229
Passmark CPU (многоядерный)
23027
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500H +13%
1675
1481
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500H +21%
9916
8229
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Cezanne
|Номер модели
|i5-12500H
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP6
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|2100 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|512
|TMUs
|40
|32
|ROPs
|20
|8
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12500H
|Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|16
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