Intel Core i5 12500H против AMD Ryzen 9 7845HX
Что лучше: Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или AMD Ryzen 9 7845HX на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7845HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7845HX
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 46 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.5 ГГц)
- На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1849 и 1622 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1695
Ryzen 9 7845HX +7%
1816
Cinebench R23 (многоядерный)
12213
Ryzen 9 7845HX +80%
21980
Passmark CPU (одноядерный)
3548
Passmark CPU (многоядерный)
21838
Geekbench 5 (одноядерный)
1614
Ryzen 9 7845HX +14%
1839
Geekbench 5 (многоядерный)
10155
Ryzen 9 7845HX +44%
14647
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Zen 4 (Dragon Range)
|Номер модели
|i5-12500H
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|4
|12
|Потоков
|8
|24
|Частота
|2.5 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|5.2 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.8 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|16
|24
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|FL1
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|45-75 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|95 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon 610M
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|128
|TMUs
|40
|8
|ROPs
|20
|4
|Вычислительные блоки
|80
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-5200
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12500H
|Сайт AMD Ryzen 9 7845HX
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|28
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