Что лучше: Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или AMD Ryzen 9 7845HX на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.