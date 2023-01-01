Главная > Сравнения CPU > Core i5 12500H vs Ryzen 9 7950X

Intel Core i5 12500H против AMD Ryzen 9 7950X

Intel Core i5 12500H
VS
AMD Ryzen 9 7950X
Intel Core i5 12500H
AMD Ryzen 9 7950X

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7950X and 12500H
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Имеет на 47104 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2253 и 1622 балла
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 27% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 4.5 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500H
1681
Ryzen 9 7950X +19%
1996
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500H
13189
Ryzen 9 7950X +176%
36465
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500H
3539
Ryzen 9 7950X +21%
4285
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500H
21664
Ryzen 9 7950X +191%
63090
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500H
1620
Ryzen 9 7950X +38%
2231
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500H
10170
Ryzen 9 7950X +138%
24162
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500H и AMD Ryzen 9 7950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 29 августа 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i5-12500H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 16
Потоков 8 32
Частота 2.5 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 5.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 16
Количество потоков 16 32
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 45x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 13.1 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 AM5
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 170 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт 230 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 640 128
TMUs 40 8
ROPs 20 4
Вычислительные блоки 80 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12500H
1.41 терафлопс
Ryzen 9 7950X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-5200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 73.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500H Сайт AMD Ryzen 9 7950X
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Core i5 12500H или Ryzen 5 6600H
2. Core i5 12500H или Core i7 12700H
3. Core i5 12500H или Core i7 1260P
4. Core i5 12500H или Core i5 1240P
5. Core i5 12500H или Ryzen 5 5600H
6. Core i5 12500H или Ryzen 7 5800H
7. Ryzen 9 7950X или Core i9 13900K
8. Ryzen 9 7950X или Ryzen 9 7900X
9. Ryzen 9 7950X или Ryzen Threadripper Pro 3955WX
10. Ryzen 9 7950X или Core i7 13700K
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 7950X или Intel Core i5 12500H?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры