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Intel Core i5 12500H против Apple M2 Max

Intel Core i5 12500H
VS
Apple M2 Max
Intel Core i5 12500H
Apple M2 Max

Что лучше: Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или Apple M2 Max на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 12500H
Причины выбрать Apple M2 Max
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1997 и 1622 балла
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500H +2%
1695
M2 Max
1667
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500H
12213
M2 Max +23%
15056
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500H
3548
M2 Max
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500H
21838
M2 Max
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500H
1614
M2 Max +23%
1993
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500H
10155
M2 Max +46%
14873
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500H и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 1 июня 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake Apple M2
Номер модели i5-12500H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 Max GPU (38-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 8
Частота 2.5 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.8 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 12
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 25x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 67 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 Max GPU (38-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1344 МГц
Шейдерные блоки 640 4864
TMUs 40 304
ROPs 20 152
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 70 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12500H
1.41 терафлопс
M2 Max
13.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность - 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500H -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 28 -

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