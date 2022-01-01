Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц или i5 10310U с 4-ядрами на 0.8-2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.