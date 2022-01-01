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Intel Core i5 12500H против i5 10500

Intel Core i5 12500H
VS
Intel Core i5 10500
Intel Core i5 12500H
Intel Core i5 10500

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц или десктопный i5 10500 с 6-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500 and 12500H
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 31% ниже чем у Core i5 10500 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1665 и 1151 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i5 10500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500H +58%
1722
Core i5 10500
1088
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500H +79%
14751
Core i5 10500
8220
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500H +45%
1670
Core i5 10500
1151
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500H +81%
10513
Core i5 10500
5820
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500H и i5 10500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 мая 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Comet Lake
Номер модели i5-12500H i5-10500
Сокет BGA-1744 LGA-1200
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (80EU) UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.5 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 31x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1150 МГц
Шейдерные блоки 640 192
TMUs 40 24
ROPs 20 3
Вычислительные блоки 80 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12500H
1.41 терафлопс
Core i5 10500
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500H Сайт Intel Core i5 10500
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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4. Intel Core i5 12500H или AMD Ryzen 9 6900HX
5. Intel Core i5 12500H или i5 11500H
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9. Intel Core i5 10500 или i5 11400
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Комментарии

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