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Intel Core i5 12500H против i5 10500T

Intel Core i5 12500H
VS
Intel Core i5 10500T
Intel Core i5 12500H
Intel Core i5 10500T

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц или десктопный i5 10500T с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500T and 12500H
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 58% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1622 и 1026 баллов
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 22% ниже чем у Core i5 12500H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500H +89%
13945
Core i5 10500T
7367
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500H +119%
22572
Core i5 10500T
10319
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500H +115%
10202
Core i5 10500T
4744
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500H и i5 10500T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 мая 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Comet Lake
Номер модели i5-12500H i5-10500T
Сокет BGA-1744 LGA-1200
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (80EU) ® UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.5 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 23x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 25-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel® UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1150 МГц
Шейдерные блоки 640 192
TMUs 40 24
ROPs 20 3
Вычислительные блоки 80 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12500H
1.41 терафлопс
Core i5 10500T
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500H Сайт Intel Core i5 10500T
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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