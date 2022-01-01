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Intel Core i5 12500H против i5 11400

Intel Core i5 12500H
VS
Intel Core i5 11400
Intel Core i5 12500H
Intel Core i5 11400

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц или десктопный i5 11400 с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400 and 12500H
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 31% ниже чем у Core i5 11400 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11400
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500H +22%
1621
Core i5 11400
1334
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500H +45%
13945
Core i5 11400
9606
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500H +21%
3666
Core i5 11400
3024
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500H +32%
22572
Core i5 11400
17096
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500H +44%
10202
Core i5 11400
7101
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500H и i5 11400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 17 марта 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Rocket Lake
Номер модели i5-12500H i5-11400
Сокет BGA-1744 LGA-1200
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (80EU) UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.5 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 26x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 640 192
TMUs 40 48
ROPs 20 24
Вычислительные блоки 80 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12500H
1.41 терафлопс
Core i5 11400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 50 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500H Сайт Intel Core i5 11400
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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