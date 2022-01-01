Intel Core i5 12500H против i5 11400
Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц или десктопный i5 11400 с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 31% ниже чем у Core i5 11400 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11400
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500H +22%
1621
1334
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500H +45%
13945
9606
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500H +21%
3666
3024
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500H +32%
22572
17096
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500H +7%
1610
1509
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500H +44%
10202
7101
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|17 марта 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Rocket Lake
|Номер модели
|i5-12500H
|i5-11400
|Сокет
|BGA-1744
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|UHD Graphics 730
Производительность
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|26x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Intel UHD Graphics 730
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|192
|TMUs
|40
|48
|ROPs
|20
|24
|Вычислительные блоки
|80
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12500H
|Сайт Intel Core i5 11400
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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