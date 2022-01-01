Главная > Сравнения CPU > Core i5 12500H vs Core i5 11500

Intel Core i5 12500H против i5 11500

Intel Core i5 12500H
VS
Intel Core i5 11500
Intel Core i5 12500H
Intel Core i5 11500

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц или десктопный i5 11500 с 6-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11500 and 12500H
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 31% ниже чем у Core i5 11500 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 11500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500H +14%
1722
Core i5 11500
1504
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500H +49%
14751
Core i5 11500
9899
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500H +44%
10513
Core i5 11500
7313
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500H и i5 11500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 16 марта 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Rocket Lake
Номер модели i5-12500H i5-11500
Сокет BGA-1744 LGA-1200
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (80EU) UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.5 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 27x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 640 256
TMUs 40 64
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12500H
1.41 терафлопс
Core i5 11500
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 50 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500H Сайт Intel Core i5 11500
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 5800H против Intel Core i5 12500H
2. Intel Core i7 12700H против i5 12500H
3. Apple M1 против Intel Core i5 12500H
4. AMD Ryzen 7 6800H против Intel Core i5 12500H
5. AMD Ryzen 5 6600H против Intel Core i5 12500H
6. Intel Core i7 11700K против i5 11500
7. Intel Core i5 11600K против i5 11500
8. AMD Ryzen 5 5600G против Intel Core i5 11500
9. Intel Core i5 11400 против i5 11500
10. Intel Core i5 12500 против i5 11500

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 11500 или i5 12500H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры