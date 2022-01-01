Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц или десктопный i5 11500 с 6-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.