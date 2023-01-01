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Intel Core i5 12500H против i5 1155G7

Intel Core i5 12500H
VS
Intel Core i5 1155G7
Intel Core i5 12500H
Intel Core i5 1155G7

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц или i5 1155G7 с 4-ядрами на 1.0-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1155G7 and 12500H
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 10240 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1622 и 1302 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500H +216%
13189
Core i5 1155G7
4177
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500H +115%
21664
Core i5 1155G7
10079
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500H +150%
10170
Core i5 1155G7
4074
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500H и i5 1155G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 8 июня 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Tiger Lake
Номер модели i5-12500H i5-1155G7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 8
Частота 2.5 ГГц 1.0-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 4
Количество потоков 16 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 10-25x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 12-28 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1350 МГц
Шейдерные блоки 640 640
TMUs 40 40
ROPs 20 20
Вычислительные блоки 80 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12500H
1.41 терафлопс
Core i5 1155G7
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500H Сайт Intel Core i5 1155G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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