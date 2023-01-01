Intel Core i5 12500H против i5 1155G7
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц или i5 1155G7 с 4-ядрами на 1.0-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 10240 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1622 и 1302 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500H +19%
1681
1416
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500H +216%
13189
4177
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500H +22%
3539
2896
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500H +115%
21664
10079
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500H +25%
1620
1300
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500H +150%
10170
4074
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|8 июня 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Tiger Lake
|Номер модели
|i5-12500H
|i5-1155G7
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
Процессор
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|Частота
|2.5 ГГц
|1.0-2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.8 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|10-25x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1449
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|12-28 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|95 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1350 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|640
|TMUs
|40
|40
|ROPs
|20
|20
|Вычислительные блоки
|80
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12500H
|Сайт Intel Core i5 1155G7
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|16
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