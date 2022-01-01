Главная > Сравнения CPU > Core i5 12500H vs Core i5 12400

Intel Core i5 12500H против i5 12400

Intel Core i5 12500H
VS
Intel Core i5 12400
Intel Core i5 12500H
Intel Core i5 12400

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц или десктопный i5 12400 с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400 and 12500H
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 31% ниже чем у Core i5 12400 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500H +16%
13945
Core i5 12400
11996
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500H +16%
22572
Core i5 12400
19527
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500H +17%
10202
Core i5 12400
8700
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500H и i5 12400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-S
Номер модели i5-12500H i5-12400
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (80EU) UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 640 192
TMUs 40 48
ROPs 20 24
Вычислительные блоки 80 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12500H
1.41 терафлопс
Core i5 12400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500H Сайт Intel Core i5 12400
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
6 (85.7%)
1 (14.3%)
Всего проголосовало: 7

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 5800H против Intel Core i5 12500H
2. Intel Core i7 12700H против Intel Core i5 12500H
3. Apple M1 против Intel Core i5 12500H
4. AMD Ryzen 7 6800H против Intel Core i5 12500H
5. AMD Ryzen 5 6600H против Intel Core i5 12500H
6. AMD Ryzen 5 5600X против Intel Core i5 12400
7. Intel Core i7 10700K против Intel Core i5 12400
8. Intel Core i9 11900K против Intel Core i5 12400
9. Intel Core i5 12600K против Intel Core i5 12400
10. Intel Core i5 10400 против Intel Core i5 12400

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 12400 или i5 12500H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры