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Intel Core i5 12500H против i5 12400F

Intel Core i5 12500H
VS
Intel Core i5 12400F
Intel Core i5 12500H
Intel Core i5 12400F

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц или десктопный i5 12400F с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400F and 12500H
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 31% ниже чем у Core i5 12400F пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics (80EU)
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500H +2%
12341
Core i5 12400F
12051
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500H +11%
21950
Core i5 12400F
19841
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500H +19%
10287
Core i5 12400F
8632
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500H и i5 12400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-S
Номер модели i5-12500H i5-12400F
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Нет

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1300 МГц -
Шейдерные блоки 640 -
TMUs 40 -
ROPs 20 -
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 12500H
1.41 терафлопс
Core i5 12400F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500H Сайт Intel Core i5 12400F
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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