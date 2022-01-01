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Intel Core i5 12500H против i5 12500

Intel Core i5 12500H
VS
Intel Core i5 12500
Intel Core i5 12500H
Intel Core i5 12500

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц или десктопный i5 12500 с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12500 and 12500H
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 31% ниже чем у Core i5 12500 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 12500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500H
1621
Core i5 12500 +12%
1808
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500H +12%
13945
Core i5 12500
12483
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500H +12%
22572
Core i5 12500
20239
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500H +19%
10202
Core i5 12500
8602
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500H и i5 12500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-S
Номер модели i5-12500H i5-12500
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (80EU) UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.5 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 30x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 640 256
TMUs 40 16
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12500H
1.41 терафлопс
Core i5 12500
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500H Сайт Intel Core i5 12500
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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