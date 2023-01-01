Главная > Сравнения CPU > Core i5 1250P vs Ryzen 5 6600H

Intel Core i5 1250P против AMD Ryzen 5 6600H

Intel Core i5 1250P
VS
AMD Ryzen 5 6600H
Intel Core i5 1250P
AMD Ryzen 5 6600H

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1250P на 1.7 ГГц или AMD Ryzen 5 6600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600H and 1250P
Причины выбрать Intel Core i5 1250P
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1587 и 1446 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600H
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1250P
9267
Ryzen 5 6600H +10%
10200
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1250P
18215
Ryzen 5 6600H +3%
18689
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1250P +10%
1575
Ryzen 5 6600H
1432
Geekbench 5 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1250P и AMD Ryzen 5 6600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 3+ (Rembrandt)
Номер модели i5-1250P -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 660M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 8 12
Частота 1.7 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.2 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Сокет BGA-1744 FP7
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 45 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 660M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 640 384
TMUs 40 24
ROPs 20 16
Вычислительные блоки 80 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1250P
1.41 терафлопс
Ryzen 5 6600H
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1250P Сайт AMD Ryzen 5 6600H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
4 (21.1%)
15 (78.9%)
Всего проголосовало: 19

Конкуренты

1. Core i5 1250P vs Core i5 12500H
2. Core i5 1250P vs Core i7 1260P
3. Core i5 1250P vs Core i7 1250U
4. Core i5 1250P vs Core i5 1245U
5. Ryzen 5 6600H vs Core i7 12700H
6. Ryzen 5 6600H vs Core i7 11800H
7. Ryzen 5 6600H vs Core i5 12500H
8. Ryzen 5 6600H vs Core i5 12450H
9. Ryzen 5 6600H vs Core i7 1255U
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 6600H или Intel Core i5 1250P?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры