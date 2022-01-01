Главная > Сравнения CPU > Core i5 1250P vs Ryzen 7 5825U

Intel Core i5 1250P против AMD Ryzen 7 5825U

Intel Core i5 1250P
VS
AMD Ryzen 7 5825U
Intel Core i5 1250P
AMD Ryzen 7 5825U

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1250P на 1.7 ГГц или AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5825U and 1250P
Причины выбрать Intel Core i5 1250P
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • На 46% ниже чем у Core i5 1250P пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1250P +17%
3608
Ryzen 7 5825U
3081
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1250P +20%
21933
Ryzen 7 5825U
18219
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1250P +16%
7623
Ryzen 7 5825U
6549
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1250P и AMD Ryzen 7 5825U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Barcelo
Номер модели i5-1250P -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 16
Частота 1.7 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 640 512
TMUs 40 32
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1250P
1.41 терафлопс
Ryzen 7 5825U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1250P Сайт AMD Ryzen 7 5825U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 1235U против i5 1250P
2. Intel Core i5 1240P против i5 1250P
3. Intel Core i7 1255U против i5 1250P
4. Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 7 5825U
5. Intel Core i7 12700H против AMD Ryzen 7 5825U
6. AMD Ryzen 7 5800U против Ryzen 7 5825U
7. Intel Core i5 1235U против AMD Ryzen 7 5825U
8. Intel Core i7 1255U против AMD Ryzen 7 5825U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5825U или Intel Core i5 1250P?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры