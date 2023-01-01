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Intel Core i5 1250P против AMD Ryzen 7 6800H

Intel Core i5 1250P
VS
AMD Ryzen 7 6800H
Intel Core i5 1250P
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1250P на 1.7 ГГц или AMD Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and 1250P
Причины выбрать Intel Core i5 1250P
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1250P
9267
Ryzen 7 6800H +58%
14639
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1250P
18215
Ryzen 7 6800H +31%
23818
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1250P
7750
Ryzen 7 6800H +28%
9955
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1250P и AMD Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 3+ (Rembrandt)
Номер модели i5-1250P -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 16
Частота 1.7 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.2 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 32x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Сокет BGA-1744 FP7
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 45 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 640 768
TMUs 40 48
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1250P
1.41 терафлопс
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1250P Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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