Intel Core i5 1250P против Apple M1 Max
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1250P на 1.7 ГГц или Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
99
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
66
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
88
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1250P
- На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 7% ниже чем у M1 Max пиковое энергопотребление – 28 vs 30 Ватт
Причины выбрать Apple M1 Max
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1778 и 1604 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
12465
Passmark CPU (одноядерный)
3628
M1 Max +7%
3876
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1250P +2%
23265
22860
Geekbench 5 (одноядерный)
1617
M1 Max +11%
1795
Geekbench 5 (многоядерный)
9512
M1 Max +34%
12762
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|7 мая 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|-
|Номер модели
|i5-1250P
|-
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Apple M1 Max GPU (32-core)
Производительность
|Количество ядер
|12
|10
|Количество потоков
|16
|10
|Частота
|1.7 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|17x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10-28 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|4096
|TMUs
|40
|256
|ROPs
|20
|128
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|60 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|-
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1250P
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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