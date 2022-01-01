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Intel Core i5 1250P против Apple M2

Intel Core i5 1250P
VS
Apple M2
Intel Core i5 1250P
Apple M2

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1250P на 1.7 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 1250P
Причины выбрать Intel Core i5 1250P
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Apple M2
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 46% ниже чем у Core i5 1250P пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1587 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1250P
1531
Apple M2 +4%
1585
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1250P
7287
Apple M2 +20%
8753
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1250P
3478
Apple M2 +16%
4038
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1250P +21%
18586
Apple M2
15410
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1250P
1593
Apple M2 +22%
1944
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1250P
7813
Apple M2 +16%
9028
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1250P и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 февраля 2022 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-P -
Номер модели i5-1250P -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 8
Частота 1.7 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 17x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 640 1024
TMUs 40 64
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1250P
1.41 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1250P -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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