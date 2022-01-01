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Intel Core i5 1250P против i5 11300H

Intel Core i5 1250P
VS
Intel Core i5 11300H
Intel Core i5 1250P
Intel Core i5 11300H

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1250P на 1.7 ГГц или i5 11300H с 4-ядрами на 2.6-3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11300H and 1250P
Причины выбрать Intel Core i5 1250P
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 20% ниже чем у Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1604 и 1393 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1250P +27%
3628
Core i5 11300H
2846
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1250P +109%
23265
Core i5 11300H
11124
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1250P +15%
1617
Core i5 11300H
1405
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1250P +104%
9512
Core i5 11300H
4659
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1250P и i5 11300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Tiger Lake H35
Номер модели i5-1250P i5-11300H
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (80EU) Iris Xe Graphics 80EU

Производительность

Количество ядер 12 4
Количество потоков 16 8
Частота 1.7 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 26-31x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-28 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 640 640
TMUs 40 40
ROPs 20 20
Вычислительные блоки 80 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1250P
1.41 терафлопс
Core i5 11300H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1250P Сайт Intel Core i5 11300H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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3. Core i5 1250P или Core i7 1260P
4. Core i5 1250P или Core i7 1250U
5. Core i5 11300H или Core i7 10750H
6. Core i5 11300H или Core i5 10300H
7. Core i5 11300H или Core i5 1135G7
8. Core i5 11300H или Ryzen 5 5600H
9. Core i5 11300H или Ryzen 7 5700U

Комментарии

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