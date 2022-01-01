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Intel Core i5 1250P против i5 1145G7

Intel Core i5 1250P
VS
Intel Core i5 1145G7
Intel Core i5 1250P
Intel Core i5 1145G7

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1250P на 1.7 ГГц или i5 1145G7 с 4-ядрами на 1.1-2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1145G7 and 1250P
Причины выбрать Intel Core i5 1250P
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1604 и 1346 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1250P +28%
3628
Core i5 1145G7
2838
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1250P +123%
23265
Core i5 1145G7
10433
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1250P +19%
1617
Core i5 1145G7
1357
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1250P +109%
9512
Core i5 1145G7
4549
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1250P и i5 1145G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Tiger Lake UP3
Номер модели i5-1250P i5-1145G7
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 12 4
Количество потоков 16 8
Частота 1.7 ГГц 1.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 11-26x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-28 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 640 640
TMUs 40 40
ROPs 20 20
Вычислительные блоки 80 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1250P
1.41 терафлопс
Core i5 1145G7
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1250P Сайт Intel Core i5 1145G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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