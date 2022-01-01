Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1250P на 1.7 ГГц или i5 1235U с 10-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.