Intel Core i5 1250P против i5 1240P
Что лучше: Intel Core i5 1250P на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 1240P на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 1250P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
3627
Core i5 1240P +2%
3684
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1250P +7%
23230
21770
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1250P +5%
1677
1591
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1250P +8%
8717
8036
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|Alder Lake-P
|Номер модели
|i5-1250P
|i5-1250P
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|1.7 ГГц
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|17x
|17x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-64 Вт
|28-64 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|640
|TMUs
|40
|40
|ROPs
|20
|20
|Вычислительные блоки
|80
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1250P
|Сайт Intel Core i5 1240P
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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