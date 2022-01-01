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Intel Core i5 1250P против i5 12450H

Intel Core i5 1250P
VS
Intel Core i5 12450H
Intel Core i5 1250P
Intel Core i5 12450H

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1250P на 1.7 ГГц или i5 12450H с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12450H and 1250P
Причины выбрать Intel Core i5 1250P
  • На 38% ниже чем у Core i5 12450H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1250P
7248
Core i5 12450H +26%
9159
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1250P +21%
22092
Core i5 12450H
18206
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1250P
7614
Core i5 12450H +16%
8861
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1250P и i5 12450H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Alder Lake-H
Номер модели i5-1250P i5-12450H
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) UHD Graphics (48EU)

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 12
Частота 1.7 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 640 384
TMUs 40 24
ROPs 20 12
Вычислительные блоки 80 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1250P
1.41 терафлопс
Core i5 12450H
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1250P Сайт Intel Core i5 12450H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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