Что лучше: Intel Core i5 12600 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или AMD Ryzen 5 5600X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.