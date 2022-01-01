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Intel Core i5 12600 против AMD Ryzen 7 5800

Intel Core i5 12600
VS
AMD Ryzen 7 5800
Intel Core i5 12600
AMD Ryzen 7 5800

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12600 на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 7 5800 с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800 and 12600
Причины выбрать Intel Core i5 12600
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600 +18%
1847
Ryzen 7 5800
1567
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600
13450
Ryzen 7 5800 +4%
13982
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600 +12%
3761
Ryzen 7 5800
3372
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600
20794
Ryzen 7 5800 +23%
25512
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600 +8%
1788
Ryzen 7 5800
1652
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600
9203
Ryzen 7 5800 +3%
9460
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600 и AMD Ryzen 7 5800

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 12 января 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Vermeer
Номер модели i5-12600 -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 3.3 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 34x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 12600
0.78 терафлопс
Ryzen 7 5800
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600 Сайт AMD Ryzen 7 5800
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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