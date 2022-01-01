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Intel Core i5 12600 против AMD Ryzen 7 5800X3D

Intel Core i5 12600
VS
AMD Ryzen 7 5800X3D
Intel Core i5 12600
AMD Ryzen 7 5800X3D

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12600 на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X3D с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X3D and 12600
Причины выбрать Intel Core i5 12600
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 5800X3D пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1802 и 1633 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Имеет на 78 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600
13450
Ryzen 7 5800X3D +10%
14779
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600
20794
Ryzen 7 5800X3D +32%
27447
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600
9203
Ryzen 7 5800X3D +25%
11528
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600 и AMD Ryzen 7 5800X3D

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Vermeer
Номер модели i5-12600 -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 3.3 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 34x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 96МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 12600
0.78 терафлопс
Ryzen 7 5800X3D
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600 Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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