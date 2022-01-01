Главная > Сравнения CPU > Core i5 12600 vs Ryzen 9 5950X

Intel Core i5 12600 против AMD Ryzen 9 5950X

Intel Core i5 12600
VS
AMD Ryzen 9 5950X
Intel Core i5 12600
AMD Ryzen 9 5950X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12600 на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5950X and 12600
Причины выбрать Intel Core i5 12600
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Имеет на 46 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600 +16%
1877
Ryzen 9 5950X
1614
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600
13510
Ryzen 9 5950X +94%
26159
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600 +11%
3863
Ryzen 9 5950X
3470
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600
21239
Ryzen 9 5950X +117%
46176
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600
9302
Ryzen 9 5950X +99%
18524
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600 и AMD Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Vermeer
Номер модели i5-12600 -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 6 16
Количество потоков 12 32
Частота 3.3 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 34x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 12600
0.78 терафлопс
Ryzen 9 5950X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600 Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5600G или Intel Core i5 12600
2. Intel Core i5 12400 или Intel Core i5 12600
3. Intel Core i7 11700 или Intel Core i5 12600
4. Intel Core i7 12700 или Intel Core i5 12600
5. Apple M1 Max или AMD Ryzen 9 5950X
6. AMD Ryzen 9 3950X или AMD Ryzen 9 5950X
7. AMD Ryzen 7 5800X3D или AMD Ryzen 9 5950X
8. Intel Core i7 13700K или AMD Ryzen 9 5950X
9. AMD Ryzen 9 7900X или AMD Ryzen 9 5950X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 5950X или Intel Core i5 12600?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры