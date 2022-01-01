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Intel Core i5 12600 против AMD Ryzen 9 7950X

Intel Core i5 12600
VS
AMD Ryzen 9 7950X
Intel Core i5 12600
AMD Ryzen 9 7950X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12600 на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7950X and 12600
Причины выбрать Intel Core i5 12600
  • На 62% ниже чем у Ryzen 9 7950X пиковое энергопотребление – 65 vs 170 Ватт
  • На 3.7 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Имеет на 46 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 4.8 ГГц)
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2219 и 1802 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600
1877
Ryzen 9 7950X +10%
2072
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600
13510
Ryzen 9 7950X +183%
38227
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600
3863
Ryzen 9 7950X +12%
4339
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600
21239
Ryzen 9 7950X +199%
63531
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600
1812
Ryzen 9 7950X +24%
2239
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600
9302
Ryzen 9 7950X +155%
23702
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600 и AMD Ryzen 9 7950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 29 августа 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Raphael
Номер модели i5-12600 -
Сокет LGA-1700 AM5
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 6 16
Количество потоков 12 32
Частота 3.3 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 45x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 170 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 AMD Radeon Graphics
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 12600
0.78 терафлопс
Ryzen 9 7950X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 73.1 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600 Сайт AMD Ryzen 9 7950X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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