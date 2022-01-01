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Intel Core i5 12600 против i3 12100

Intel Core i5 12600
VS
Intel Core i3 12100
Intel Core i5 12600
Intel Core i3 12100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12600 на 3.3 ГГц или i3 12100 с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100 and 12600
Причины выбрать Intel Core i5 12600
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • На 8% ниже чем у Core i5 12600 пиковое энергопотребление – 60 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600 +11%
1864
Core i3 12100
1674
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600 +68%
13595
Core i3 12100
8093
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600 +48%
21323
Core i3 12100
14428
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600 +46%
9300
Core i3 12100
6387
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600 и i3 12100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i5-12600 i3-12100
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12600
0.78 терафлопс
Core i3 12100
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600 Сайт Intel Core i3 12100
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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4. Core i5 12500 или Core i5 12600
5. Ryzen 5 5600G или Core i3 12100
6. Core i5 12400F или Core i3 12100
7. Core i3 12100F или Core i3 12100
8. Core i5 11400 или Core i3 12100
9. Ryzen 5 5600 или Core i3 12100

Комментарии

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