Intel Core i5 12600 против i5 12500
Что лучше: Intel Core i5 12600 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 12500 на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12600
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600 +3%
1869
1819
Cinebench R23 (многоядерный)
13523
12639
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600 +1%
3826
3780
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600 +3%
21130
20513
Geekbench 5 (одноядерный)
1817
1704
Geekbench 5 (многоядерный)
9303
8700
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i5-12600
|i5-12500
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.3 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600
|Сайт Intel Core i5 12500
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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