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Intel Core i5 12600H против AMD Ryzen 5 5600HS

Intel Core i5 12600H
VS
AMD Ryzen 5 5600HS
Intel Core i5 12600H
AMD Ryzen 5 5600HS

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12600H на 2.7 ГГц или AMD Ryzen 5 5600HS с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600HS and 12600H
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600HS
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 22% ниже чем у Core i5 12600H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600H и AMD Ryzen 5 5600HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Cezanne
Номер модели i5-12600H -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.7 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 30x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 6
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 640 384
TMUs 40 24
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12600H
1.41 терафлопс
Ryzen 5 5600HS
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.3 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600H Сайт AMD Ryzen 5 5600HS
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 12

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