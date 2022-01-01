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Intel Core i5 12600H против AMD Ryzen 5 6600U

Intel Core i5 12600H
VS
AMD Ryzen 5 6600U
Intel Core i5 12600H
AMD Ryzen 5 6600U

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12600H на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 5 6600U с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600U and 12600H
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600U
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • На 38% ниже чем у Core i5 12600H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600H и AMD Ryzen 5 6600U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Rembrandt
Номер модели i5-12600H -
Сокет BGA-1744 FP7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 660M

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.3 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 29x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15-28 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 660M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 640 384
TMUs 40 24
ROPs 20 16
Вычислительные блоки 80 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12600H
1.41 терафлопс
Ryzen 5 6600U
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ -
Количество каналов 2 4

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600H Сайт AMD Ryzen 5 6600U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 -

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Комментарии

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