Intel Core i5 12600H против AMD Ryzen 5 6600U
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12600H на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 5 6600U с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600U
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
- На 38% ниже чем у Core i5 12600H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1421
Cinebench R23 (многоядерный)
7963
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Rembrandt
|Номер модели
|i5-12600H
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP7
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon 660M
Производительность
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.3 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|29x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|AMD Radeon 660M
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|384
|TMUs
|40
|24
|ROPs
|20
|16
|Вычислительные блоки
|80
|6
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|-
|Количество каналов
|2
|4
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600H
|Сайт AMD Ryzen 5 6600U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|-
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