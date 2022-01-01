Intel Core i5 12600H против AMD Ryzen 7 6800HS
Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i5 12600H на 3.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 6800HS с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800HS
- Лучшая интегрированная графика AMD Radeon 680M: 3.686 vs 1.41 терафлопс
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
- На 22% ниже чем у Core i5 12600H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Rembrandt
|Номер модели
|i5-12600H
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP7
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|300 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|768
|TMUs
|40
|48
|ROPs
|20
|32
|Вычислительные блоки
|80
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|-
|Количество каналов
|2
|4
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600H
|Сайт AMD Ryzen 7 6800HS
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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