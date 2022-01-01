Главная > Сравнения CPU > Core i5 12600H vs Ryzen 9 4900HS

Intel Core i5 12600H против AMD Ryzen 9 4900HS

Intel Core i5 12600H
VS
AMD Ryzen 9 4900HS
Intel Core i5 12600H
AMD Ryzen 9 4900HS

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12600H на 2.7 ГГц или AMD Ryzen 9 4900HS с 8-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4900HS and 12600H
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900HS
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 22% ниже чем у Core i5 12600H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600H и AMD Ryzen 9 4900HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 16 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Zen 2
Номер модели i5-12600H -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.7 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 30x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 640 512
TMUs 40 32
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12600H
1.41 терафлопс
Ryzen 9 4900HS
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600H Сайт AMD Ryzen 9 4900HS
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i7 11800H vs Core i5 12600H
2. Apple M1 vs Core i5 12600H
3. Core i5 12600K vs Core i5 12600H
4. Core i5 12500H vs Core i5 12600H
5. Ryzen 5 3600 vs Ryzen 9 4900HS
6. M1 Max vs Ryzen 9 4900HS
7. Ryzen 7 5800H vs Ryzen 9 4900HS
8. Ryzen 9 5900X vs Ryzen 9 4900HS
9. Core i7 11370H vs Ryzen 9 4900HS

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 4900HS или Intel Core i5 12600H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры