Intel Core i5 12600H против AMD Ryzen 9 5900X
Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 12600H на 2.7 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5900X на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 57% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics (80EU)
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
- Имеет на 46 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1575
Cinebench R23 (многоядерный)
20668
Passmark CPU (одноядерный)
3523
Passmark CPU (многоядерный)
39812
Geekbench 5 (одноядерный)
1720
Geekbench 5 (многоядерный)
14453
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|8 октября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Vermeer
|Номер модели
|i5-12600H
|-
|Сокет
|BGA-1744
|AM4
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|16
|24
|Частота
|2.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|640
|-
|TMUs
|40
|-
|ROPs
|20
|-
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600H
|Сайт AMD Ryzen 9 5900X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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