Intel Core i5 12600H против Apple M1
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12600H на 3.3 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
79
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 41% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- На 69% ниже чем у Core i5 12600H пиковое энергопотребление – 14 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Лучшая интегрированная графика Apple M1 GPU: 2.6 vs 1.41 терафлопс
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1513
Cinebench R23 (многоядерный)
7742
Passmark CPU (одноядерный)
3761
Passmark CPU (многоядерный)
15070
Geekbench 5 (одноядерный)
1742
Geekbench 5 (многоядерный)
9485
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|4 января 2022
|20 ноября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i5-12600H
|-
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|3.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|33x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M1 GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1278 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|1024
|TMUs
|40
|64
|ROPs
|20
|32
|Вычислительные блоки
|80
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600H
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|-
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