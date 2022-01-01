Intel Core i5 12600H против Apple M1 Max
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12600H на 3.3 ГГц или Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
87
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
- На 41% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.2 ГГц)
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1 Max
- Лучшая интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core): 10.4 vs 1.41 терафлопс
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 33% ниже чем у Core i5 12600H пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1530
Cinebench R23 (многоядерный)
12406
Passmark CPU (одноядерный)
3823
Passmark CPU (многоядерный)
23263
Geekbench 5 (одноядерный)
1773
Geekbench 5 (многоядерный)
12585
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|4 января 2022
|18 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|-
|Номер модели
|i5-12600H
|-
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M1 Max GPU (32-core)
Производительность
|Количество ядер
|12
|10
|Количество потоков
|16
|10
|Частота
|3.3 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|33x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|4096
|TMUs
|40
|256
|ROPs
|20
|128
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|60 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|-
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600H
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|28
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1