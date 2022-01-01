Главная > Сравнения CPU > Core i5 12600H vs Apple M2

Intel Core i5 12600H против Apple M2

Intel Core i5 12600H
VS
Apple M2
Intel Core i5 12600H
Apple M2

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12600H на 2.7 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 12600H
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Apple M2
  • На 67% ниже чем у Core i5 12600H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1633 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600H +12%
1785
Apple M2
1595
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600H +58%
13777
Apple M2
8725
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600H
3591
Apple M2 +13%
4043
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600H +47%
22747
Apple M2
15511
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600H
1638
Apple M2 +18%
1940
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600H
8341
Apple M2 +8%
8988
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600H и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-H -
Номер модели i5-12600H -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 8
Частота 2.7 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 27x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 640 1024
TMUs 40 64
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12600H
1.41 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600H -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 5800H или Intel Core i5 12600H
2. AMD Ryzen 7 6800H или Intel Core i5 12600H
3. Intel Core i5 1235U или Intel Core i5 12600H
4. Intel Core i5 1240P или Intel Core i5 12600H
5. Apple M1 Pro или Apple M2
6. AMD Ryzen 9 5900HX или Apple M2
7. Intel Core i5 12500H или Apple M2
8. Intel Core i9 12900H или Apple M2
9. Intel Core i7 1255U или Apple M2

Комментарии

А что выберете вы: Apple M2 или Intel Core i5 12600H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры