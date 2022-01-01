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Intel Core i5 12600H против Apple M2 Pro

Intel Core i5 12600H
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i5 12600H
Apple M2 Pro

Что лучше: Intel Core i5 12600H на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или Apple M2 Pro на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Pro были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 12600H
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 33% ниже чем у Core i5 12600H пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1963 и 1633 балла
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600H +10%
1785
M2 Pro
1616
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600H
13777
M2 Pro +3%
14232
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600H
3591
M2 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600H
22747
M2 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600H
1638
M2 Pro +20%
1968
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600H
8341
M2 Pro +69%
14060
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600H и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 1 июня 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-H -
Номер модели i5-12600H -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 Pro GPU

Производительность

Количество ядер 12 12
Количество потоков 16 12
Частота 2.7 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 27x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 Pro GPU
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 640 -
TMUs 40 -
ROPs 20 -
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 12600H
1.41 терафлопс
M2 Pro
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600H -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 -

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Комментарии

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