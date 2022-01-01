Intel Core i5 12600H против Apple M2 Pro
Что лучше: Intel Core i5 12600H на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или Apple M2 Pro на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 Pro были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
81
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
66
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
77
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- На 29% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Apple M2 Pro
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 33% ниже чем у Core i5 12600H пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт
- На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1963 и 1633 балла
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600H +10%
1785
1616
Cinebench R23 (многоядерный)
13777
M2 Pro +3%
14232
Passmark CPU (одноядерный)
3591
Passmark CPU (многоядерный)
22747
Geekbench 5 (одноядерный)
1638
M2 Pro +20%
1968
Geekbench 5 (многоядерный)
8341
M2 Pro +69%
14060
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|4 января 2022
|1 июня 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|-
|Номер модели
|i5-12600H
|-
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M2 Pro GPU
Производительность
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.7 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|27x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M2 Pro GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|-
|TMUs
|40
|-
|ROPs
|20
|-
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600H
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|-
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