Главная > Сравнения CPU > Core i5 12600H vs Core i5 10300H

Intel Core i5 12600H против i5 10300H

Intel Core i5 12600H
VS
Intel Core i5 10300H
Intel Core i5 12600H
Intel Core i5 10300H

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12600H на 2.7 ГГц или i5 10300H с 4-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10300H and 12600H
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600H и i5 10300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Comet Lake-H
Номер модели i5-12600H i5-10300H
Сокет BGA-1744 BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 12 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.7 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 25x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 640 192
TMUs 40 24
ROPs 20 3
Вычислительные блоки 80 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12600H
1.41 терафлопс
Core i5 10300H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600H Сайт Intel Core i5 10300H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i5 12600H и Ryzen 5 5600H
2. Core i5 12600H и Core i7 12700H
3. Core i5 12600H и Core i7 12700K
4. Core i5 12600H и Core i7 12800H
5. Core i5 12600H и Ryzen 5 6600H
6. Core i5 10300H и Ryzen 5 4600H
7. Core i5 10300H и Core i5 1135G7
8. Core i5 10300H и Ryzen 5 5600H
9. Core i5 10300H и Ryzen 7 5700U
10. Core i5 10300H и Core i7 11370H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 10300H или i5 12600H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры