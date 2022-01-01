Intel Core i5 12600H против i5 10300H
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12600H на 2.7 ГГц или i5 10300H с 4-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
- Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1124
Cinebench R23 (многоядерный)
4873
Passmark CPU (одноядерный)
2623
Passmark CPU (многоядерный)
8779
Geekbench 5 (одноядерный)
1127
Geekbench 5 (многоядерный)
3953
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|2 апреля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Comet Lake-H
|Номер модели
|i5-12600H
|i5-10300H
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|12
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.7 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|25x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1050 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|192
|TMUs
|40
|24
|ROPs
|20
|3
|Вычислительные блоки
|80
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600H
|Сайт Intel Core i5 10300H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|16
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