Intel Core i5 12600H против i5 11300H
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12600H на 2.7 ГГц или i5 11300H с 4-ядрами на 2.6-3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
- На 22% ниже чем у Core i5 12600H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1396
Cinebench R23 (многоядерный)
5367
Passmark CPU (одноядерный)
2846
Passmark CPU (многоядерный)
11124
Geekbench 5 (одноядерный)
1405
Geekbench 5 (многоядерный)
4659
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Tiger Lake H35
|Номер модели
|i5-12600H
|i5-11300H
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Iris Xe Graphics 80EU
Производительность
|Количество ядер
|12
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.7 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|26-31x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|28-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|640
|TMUs
|40
|40
|ROPs
|20
|20
|Вычислительные блоки
|80
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600H
|Сайт Intel Core i5 11300H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|16
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