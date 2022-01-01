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Intel Core i5 12600H против i5 11300H

Intel Core i5 12600H
VS
Intel Core i5 11300H
Intel Core i5 12600H
Intel Core i5 11300H

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12600H на 2.7 ГГц или i5 11300H с 4-ядрами на 2.6-3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11300H and 12600H
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • На 22% ниже чем у Core i5 12600H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600H и i5 11300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Tiger Lake H35
Номер модели i5-12600H i5-11300H
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics 80EU

Производительность

Количество ядер 12 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.7 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 26-31x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 640 640
TMUs 40 40
ROPs 20 20
Вычислительные блоки 80 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12600H
1.41 терафлопс
Core i5 11300H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600H Сайт Intel Core i5 11300H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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8. Intel Core i5 11300H или AMD Ryzen 5 5500U
9. Intel Core i5 11300H или AMD Ryzen 7 5800H
10. Intel Core i5 11300H или AMD Ryzen 5 5600U

Комментарии

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