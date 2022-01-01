Intel Core i5 12600H против i5 1135G7
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12600H на 2.7 ГГц или i5 1135G7 с 4-ядрами на 0.9-2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
- На 38% ниже чем у Core i5 12600H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1346
Cinebench R23 (многоядерный)
5077
Passmark CPU (одноядерный)
2748
Passmark CPU (многоядерный)
10163
Geekbench 5 (одноядерный)
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
4427
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i5-12600H
|i5-1135G7
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
Производительность
|Количество ядер
|12
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.7 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|9-24x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|640
|TMUs
|40
|40
|ROPs
|20
|20
|Вычислительные блоки
|80
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600H
|Сайт Intel Core i5 1135G7
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|16
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