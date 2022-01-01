Intel Core i5 12600H против i5 11500H
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12600H на 3.3 ГГц или i5 11500H с 6-ядрами на 2.4-2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU): 1.41 vs 0.742 терафлопс
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1481
Cinebench R23 (многоядерный)
9513
Passmark CPU (одноядерный)
3132
Passmark CPU (многоядерный)
16430
Geekbench 5 (одноядерный)
1500
Geekbench 5 (многоядерный)
6826
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|11 мая 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i5-12600H
|i5-11500H
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Производительность
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.3 ГГц
|2.4-2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|24-29x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|256
|TMUs
|40
|16
|ROPs
|20
|8
|Вычислительные блоки
|80
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600H
|Сайт Intel Core i5 11500H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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