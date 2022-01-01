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Intel Core i5 12600H против i5 1235U

Intel Core i5 12600H
VS
Intel Core i5 1235U
Intel Core i5 12600H
Intel Core i5 1235U

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12600H на 2.7 ГГц или i5 1235U с 10-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1235U and 12600H
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
  • На 67% ниже чем у Core i5 12600H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600H и i5 1235U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-U
Номер модели i5-12600H i5-1235U
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 12 10
Количество потоков 16 12
Частота 2.7 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 13x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 640 640
TMUs 40 40
ROPs 20 20
Вычислительные блоки 80 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12600H
1.41 терафлопс
Core i5 1235U
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600H Сайт Intel Core i5 1235U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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