Intel Core i5 12600H против i5 12500H
Что лучше: Intel Core i5 12600H на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i5 12500H на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1704
Cinebench R23 (многоядерный)
14692
Geekbench 5 (одноядерный)
1675
Geekbench 5 (многоядерный)
9916
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Alder Lake-H
|Номер модели
|i5-12600H
|i5-12500H
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|640
|TMUs
|40
|40
|ROPs
|20
|20
|Вычислительные блоки
|80
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600H
|Сайт Intel Core i5 12500H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|28
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