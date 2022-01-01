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Intel Core i5 12600H против i5 12500H

Intel Core i5 12600H
VS
Intel Core i5 12500H
Intel Core i5 12600H
Intel Core i5 12500H

Что лучше: Intel Core i5 12600H на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i5 12500H на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12500H and 12600H

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600H и i5 12500H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-H
Номер модели i5-12600H i5-12500H
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics G7 (80EU)

Производительность

Количество ядер 12 12
Количество потоков 16 16
Частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 640 640
TMUs 40 40
ROPs 20 20
Вычислительные блоки 80 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12600H
1.41 терафлопс
Core i5 12500H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600H Сайт Intel Core i5 12500H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 28

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Комментарии

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