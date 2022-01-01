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Intel Core i5 12600HX против AMD Ryzen 5 6600H

Intel Core i5 12600HX
VS
AMD Ryzen 5 6600H
Intel Core i5 12600HX
AMD Ryzen 5 6600H

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12600HX на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 5 6600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600H and 12600HX
Причины выбрать Intel Core i5 12600HX
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1622 и 1472 балла
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600H
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • На 18% ниже чем у Core i5 12600HX пиковое энергопотребление – 45 vs 55 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600HX и AMD Ryzen 5 6600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 10 мая 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX Rembrandt
Номер модели i5-12600HX -
Сокет BGA-1744 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics for 12th Gen (32 EU) Radeon 660M

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU) AMD Radeon 660M
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU 1350 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки - 384
TMUs - 24
ROPs - 16
Вычислительные блоки - 6
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12600HX
н/д
Ryzen 5 6600H
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600HX Сайт AMD Ryzen 5 6600H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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