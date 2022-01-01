Intel Core i5 12600HX против i5 12600H
Что лучше: Intel Core i5 12600HX на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 12600H на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12600HX
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
- На 18% ниже чем у Core i5 12600HX пиковое энергопотребление – 45 vs 55 Ватт
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1615
Geekbench 5 (многоядерный)
7957
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|10 мая 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-HX
|Alder Lake-H
|Номер модели
|i5-12600HX
|i5-12600H
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|27x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1350 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|640
|TMUs
|-
|40
|ROPs
|-
|20
|Вычислительные блоки
|-
|80
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600HX
|Сайт Intel Core i5 12600H
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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