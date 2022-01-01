Главная > Сравнения CPU > Core i5 12600HX vs Core i5 12600H

Intel Core i5 12600HX против i5 12600H

Intel Core i5 12600HX
VS
Intel Core i5 12600H
Intel Core i5 12600HX
Intel Core i5 12600H

Что лучше: Intel Core i5 12600HX на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 12600H на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600H and 12600HX
Причины выбрать Intel Core i5 12600HX
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
  • На 18% ниже чем у Core i5 12600HX пиковое энергопотребление – 45 vs 55 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600HX и i5 12600H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 10 мая 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX Alder Lake-H
Номер модели i5-12600HX i5-12600H
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics for 12th Gen (32 EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 12 12
Количество потоков 16 16
Частота 2.5 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 27x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 1350 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки - 640
TMUs - 40
ROPs - 20
Вычислительные блоки - 80
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12600HX
н/д
Core i5 12600H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600HX Сайт Intel Core i5 12600H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 7 6800H или Core i5 12600HX
2. Ryzen 5 6600H или Core i5 12600HX
3. Ryzen 5 5600H или Core i5 12600H
4. Core i7 12700H или Core i5 12600H
5. Core i7 12700K или Core i5 12600H
6. Core i7 12800H или Core i5 12600H
7. Ryzen 5 6600H или Core i5 12600H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 12600H или i5 12600HX?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры