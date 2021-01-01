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Intel Core i5 12600K против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5 12600K
VS
AMD Ryzen 5 3600
Intel Core i5 12600K
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 12600K
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1883 и 1249 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • На 48% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600K +45%
1879
Ryzen 5 3600
1297
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600K +84%
17308
Ryzen 5 3600
9419
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600K +52%
3926
Ryzen 5 3600
2575
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600K +35%
24030
Ryzen 5 3600
17773
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600K +51%
1873
Ryzen 5 3600
1238
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600K +72%
12099
Ryzen 5 3600
7041
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600K и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 7 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 2
Номер модели i5-12600K -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 12600K
0.78 терафлопс
Ryzen 5 3600
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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