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Intel Core i5 12600K против AMD Ryzen 5 6600H

Intel Core i5 12600K
VS
AMD Ryzen 5 6600H
Intel Core i5 12600K
AMD Ryzen 5 6600H

Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 6600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600H and 12600K
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1931 и 1472 балла
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600H
  • На 64% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600K +32%
1924
Ryzen 5 6600H
1458
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600K +50%
12015
Ryzen 5 6600H
8018
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600K и AMD Ryzen 5 6600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rembrandt
Номер модели i5-12600K -
Сокет LGA-1700 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon 660M

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.7 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 AMD Radeon 660M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 256 384
TMUs 16 24
ROPs 8 16
Вычислительные блоки 32 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12600K
0.78 терафлопс
Ryzen 5 6600H
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K Сайт AMD Ryzen 5 6600H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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